Українці продовжують втрачати автівки через контрабанду сигарет

За минулу добу прикордонники виявили в пунктах пропуску майже тисячу пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Українця, який мав намір перемістити через державний кордон близько 400 пачок сигарет зупинили в пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону та представники фіскальної служби. Під час перевірки автомобіля «Фольксваген» польської реєстрації оглядова група виявила у спеціально обладнаній порожнині паливного баку приховані тютюнові вироби марки «LD». Сума оцінки конфіскату склала понад 6 тисяч гривень.

Громадянина Румунії, який теж прямуючи через кордон приховав в автівці сигарети зупинили в пункті пропуску «Порубне» прикордонники Чернівецького загону. Тютюнові вироби у кількості 100 пачок іноземець заховав під обшивкою сидіння автомобіля «Форд». Конфіскат разом з транспортним засобом вилучили. Загальна сума оцінки склала понад 50 тисяч гривень.

Крім того, ще близько 400 пачок сигарет, які були заховані в транспортних засобах виявили минулої доби прикордонники Львівського та Луцького прикордонних загонів.