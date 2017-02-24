ОСТАННІ НОВИНИ

Українці продовжують втрачати автівки через контрабанду сигарет

|

За минулу добу прикордонники виявили в пунктах пропуску майже тисячу пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Українця, який мав намір перемістити через державний кордон близько 400 пачок сигарет зупинили в пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону та представники фіскальної служби. Під час перевірки автомобіля «Фольксваген» польської реєстрації оглядова група виявила у спеціально обладнаній порожнині паливного баку приховані тютюнові вироби марки «LD». Сума оцінки конфіскату склала понад 6 тисяч гривень.

Громадянина Румунії, який теж прямуючи через кордон приховав в автівці сигарети зупинили в пункті пропуску «Порубне» прикордонники Чернівецького загону. Тютюнові вироби у кількості 100 пачок  іноземець заховав під обшивкою сидіння автомобіля «Форд». Конфіскат разом з транспортним засобом вилучили. Загальна сума оцінки склала понад 50 тисяч гривень.

Крім того, ще близько 400 пачок сигарет, які були заховані в транспортних засобах виявили минулої доби прикордонники Львівського та Луцького прикордонних загонів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн