Дубневичі блокують реформу Мінтрасу, – Сергій Лещенко

У нормальній державі не може виникати такого конфлікту інтересів, коли депутат має бізнес у транспортній сфері, і в той же час очолює Комітет з питань транспорту у Верховній Раді. Використовуючи таке становище, Дубневичі блокують певні законопроекти, шантажуючи представників Міністерства транспорту. Про це у прямому ефірі ZIK заявив нардеп Сергій Лещенко.

«У часи Януковича була одна конкретна людина, яка постачала на залізницю сьогоднішню номенклатуру Дубневичів. Ним був колишній депутат-регіонал Вілен Шатворян, який входив до клану сина Януковича. У 2014 році, коли почалася змінюватися влада, на місце регіонала зайшла фірма Дубневичів і продовжила наживатися на завищених закупівлях. Із того часу олігархи постійно нарощують обсяги закупівель на «Укрзалізниці», завдаючи державі ще більше збитків», – наголосив Сергій Лещенко.

Окрім незаконних оборудок у бізнесі, олігархи мають доступ ще і до державного сектору у сфері транспорту, що викликає явний конфлікти інтересів.

У нормальній державі не може такого бути, щоб людина мала бізнес на залізниці, і, в той же час, очолювала Комітет з питань транспорту у Верховній Раді. Мені відомі випадки, коли Дубневичі блокували певні законопроекти, шантажуючи представників Міністерства транспорту. Діяльність Дубневичів – це хрестоматійний приклад конфлікту інтересів між владою і бізнесом», – певен нардеп.

До того ж, правоохоронні органи зацікавилися діяльністю Дубневичів й у енергетичному секторі.

«Я знаю, що зараз НАБУ цікавиться енергетичними схемами братів Дубневичів. Зокрема працював такий механізм, коли олігархи отримували газ начебто для комунальних підприємств, а потім з цього газу виробляли електроенергію, яку продавали на ринку як енергію, вироблену для недержавного сектору, тобто за іншою ціною», – додав Сергій Лещенко.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Окрім того стало відомо, що «Укрзалізниця» планує порізати на брухт майже 15 тисяч вагонів.

Згодом стало відомо, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А сам Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «Укрзалізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами.

Окрім того В. Омелян повідомив, що Дубневичі хочуть також розширити свій вплив на «Укравтодор»

Водночас ГПУ підозрює оточення Дубневичів у привласненні мільйонів «Укрзалізниці».