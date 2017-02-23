Гончаренко знайшовся

Народний депутат БПП Олексій Гончаренко перебуває у безпечному місці. Про це повідомили керівник прокуратури Одеської області Олег Жученко під час брифінгу, пише УП.

За його словами Гончаренко знайшли під час відпрацювання силовиками іншої справи про розповсюдження заборонених матеріалів.

«Було виявлено організовану групу, яка займалася виготовленням і розповсюдженням друкованих матеріалів, які мали на своїй меті національної і міжетнічної ворожнечі», – сказав Жученко.

«Сьогодні їх встановлено, трьох осіб затримано», – сказав він.

Водночас Жученко сказав: «Документуючи цю групу правоохоронцями і встановлено факт посягання на життя і здоров’я депутата Гончаренка».

«Він (Гончаренко – ред.) зараз в беспечному місці, зараз уже буде давати показання в якості потерпілого», – сказав Жученко.

Як відомо, у четвер стало відомо про викрадення заступника глави парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка» народного депутата Олексія Гончаренка.