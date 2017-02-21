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У Червонограді правоохоронці виявили черговий незаконний гральний заклад

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Червоноградською місцевою прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками зайняття гральним бізнесом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, 16 лютого 2017 року Червоноградським відділенням поліції спільно з місцевою прокуратурою виявлено діяльність грального закладу в місті Червонограді, який працював в нічну пору доби. Усупереч вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в одному з комерційних закладів міста здійснювалось зайняття гральним бізнесом у виді комп’ютерних стимуляторів.

Зокрема в цьому приміщенні правоохоронцями виявлено та вилучено 25 комп’ютерів на які накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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