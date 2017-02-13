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На Львівщині оголошено конкурс на найкращий ролик про екологію

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Для всіх креативних, енергійних та небайдужих до збереження природи запрошуємо до участі в конкурсі екологічного відео «Моя екологічна історія». Про це інформує департамент екології  та природних ресурсів  Львівської ОДА.

Захід присвячений Всесвітньому Дню Землі, який у світі відзначають 20 березня. Цю подію організовує Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

До участі в конкурсі запрошуються творчі та креативні люди із своїм баченням вирішення проблем, які виникають сьогодні у екологічній сфері повсякденного життя. Кожен, хто чується в силі відзняти свій проект повинен подати заявку та конкурсний матеріал не пізніше 13.03.2017.

Вимоги до відео:
– тривалість роботи до 3 хв;
– відео-матеріал повинен бути екологічного спрямування, змістовним та мотивуючим, спрямованим на попередження та вирішення екологічних проблем, забезпечувати дбайливе ставлення до природи та екологічне виховання громадян;
– кожен конкурсант має самостійно придумати сюжет, вітається будь-яка креативна ідея – це може бути навіть інтерв’ю або документальний ролик;
– матеріал повинен розкривати одну чи декілька з перелічених тем: поводження з відходами, раціональне використання природних ресурсів, розчистка русел та джерел, озеленення, покращення якості атмосферного повітря, збереження біорізноманіття.
Результати конкурсу буде оголошено 20 березня 2017 року.
Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та призами, а кожен учасник – сертифікатом за участь.
Детальніше про умови конкурсу можна дізнатись за наступними контактами: biores_lviv@ukr.net , envir@loda.gov.ua ; (032) 2387399.

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