Вулицю Мечникова відкрили для проїзду

Як поінформували в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, сьогодні відкрито для руху транспорту вул. Мечникова, передає Львівський портал.

Нагадаємо, ремонтні роботи на вул. Мечникова проводилися у два етапи, на ділянці від вул. Личаківської до вул. Пекарської. Загальна довжина ділянки реконструкції – 532 метри. Замовник – департамент житлового господарства та інфраструктури. Генпідрядна організації – ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл».

Як повідомили в управлінні інженерного господарства, відкрито вулицю Мечникова на ділянці від вул. Некрасова до вул. Личаківської. Рух лише для автотранспорту. Рух трамваїв буде відновлено після реконструкції перехрестя. Тротуар на парній стороні ділянки вулиці (зі сторони церкви) влаштовано; на протилежній, непарній, стороні наступного тижня заплановано завершення робіт з підключення каналізаційних випусків з подальшим відновленням покриття з плитки.