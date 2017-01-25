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У Жовкві поліцейські вилучили у чоловіка два кілограми сухих макових коробочок

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На Львівщині правоохоронці вилучили у мешканця два кілограми сухих макових коробочок. Вилучену нарковмісну речовину працівники Жовківського відділення поліції скерували на експертизу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Під час санкціонованого обшуку, який 24 січня працівники Жовківського відділення поліції провели у 48-річного мешканця одного з сіл району, у господарському приміщенні було виявлено та вилучено два кілограми висушених макових коробочок у поліетиленовому пакеті.

Вилучену нарковмісну речовину скеровано на експертизу, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії.

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