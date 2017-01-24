Які об'єкти пропонують для приватизації на Львівщині у 2017 році

Сьогодні, 24 січня, під час засідання постійної комісії з питань комунального майна та приватизації Львівської облради погодили перелік об’єктів спільної власності територіальних громад області, які пропонуються для приватизації у 2017 році. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Отож, у цьому переліку всього 7 об’єктів:

-нежитлова будівля (А-1) вул. Горішня,54, с. Гірське, Миколаївський район, площа – 70,4 кв.м., способом аукціону;

-ЦМК КП ЛОР «Самбірська міська друкарня» (за винятком нежитлових приміщень, які використовують редакції газет), вул. Козацька,4, м. Самбір, площа – 1479,8 кв.м., способом конкурсу;

-нежитлові приміщення, бульвар Проектний,4а, м.Миколаїв, площа – 495,5 кв.м. (підвал – 243,2 кв.м., І поверх – 252,3 кв.м.), способом конкурсу;

-нежитлове приміщення вул. І.Франка, 248, с. Нагуєвичі, Дрогобицький район, площа – 51,8 кв.м. (І поверх), користувач – ФОП Бараняк Г.В, способом викупу;

-нежитлові приміщення, вул. Січових Стрільців, 3, Львів, площа – 32,9 кв.м., користувач –ФОП Білоусова Г.К, способом викупу;

-нежитлові підвальні приміщення, вул.Городоцька, 2, Львів, площа – 80,3 кв.м, користувач ФОП Флис Т.М, способом викупу;

-нежитлові підвальні приміщення, вул. В.Винниченка,1, Львів, площа, – 33,8 кв.м, користувач – ТзОВ «На розі», способом викупу.

Варто додати, що з переліку виключили три об’єкти, які розташовані у Львові: нежитлові приміщення на вулиці Січових Стрільців, 3 (користувач – ТзОВ «Готель Відень»; склад на вулиці Кульпарківській, 95 (користувач – ПП «Аніла»), нежитлові приміщення на вулиці Т.Шевченка,311 (користувач – ТзОВ «Світ скла»).

«Так, із минулорічного переліку, який наробив так багато галасу, вдалося продати лише два об’єкти. Чому? Та тому що нульова купівельна спроможність, а за безцінь ці приміщення продавати теж не хочеться. До того ж, у нас об’єкти, які не дуже цікаві: у місті нема приміщень під магазини на перших поверхах , як правило, це другі-треті поверхи…», – зазначив голова постійної комісії з питань комунального майна та приватизації Ігор Комарницький.

Додамо, що запропонований перелік об’єктів далі мають розглянути на сесійному засіданні Львівської обласної ради.

Як повідомляв Львівський портал, торік довкола пропонованого переліку приватизації приміщень у області розгорівся справжній, оскільки спершу у списку була рекордна кількість об’єктів – цілих 44.