Оголошено номінантів на «Оскар-2017»

Сьогодні, 24 січня, Американська кіноакадемія оголосила номінантів на цьогорічну премію «Оскар» – найгучнішу подію року у світі кіно.

Як повідомляє видання Detector.Media, беззаперечним фаворитом оскарівської гонитви став «Ла Ла Ленд» режисера Демьєна Шазелла, здобувши 14 номінацій. Серед фаворитів також «Місячне світло» Барі Дженкінса та «Прибуття» Дені Вільньова – по 8 номінацій.

Повний перелік претендентів на золоту статуетку має такий вигляд:

Найкращий фільм:

«Ла Ла Ленд» реж. Демьєн Шазелл;

• «Лев» реж. Гарт Девіс;

• «Місячне сяйво» реж. Барі Дженкінс;

• «За будь-яку ціну» реж. Девід Маккензі;

• «Манчестер біля моря» реж. Кеннет Лонерган;

• «Паркани» реж. Дензел Вашингтон;

• «З міркувань совісті» реж. Мел Гібсон;

• «Прибуття» реж. Дені Вільньов;

• «Приховані фігури» реж. Теодор Мелфі.

Найкращий режисер:

Дені Вільньов («Прибуття»);

• Мел Гібсон («З міркувань совісті»);

• Барі Дженкінс («Місячне сяйво»);

• Кеннет Лонерган («Манчестер біля моря»);

• Демьєн Шазелл («Ла Ла Ленд»).

Найкращий актор:

Кейсі Аффлек («Манчестер біля моря»);

• Дензел Вашингтон («Паркани»);

• Ендрю Гарфілд («З міркувань совісті»);

• Райан Гослінг («Ла Ла Ленд»);

• Вігго Мортенсен («Капітан Фантастік»).

Найкраща акторка:

Рут Негга («Лавінг»);

• Наталі Портман («Джекі»);

• Емма Стоун («Ла Ла Ленд»);

• Меріл Стріп («Флоренс Фостер Дженкінс»);

• Ізабель Юппер («Вона»).

Актор другого плану:

Махершала Алі («Місячне сяйво»);

• Джефф Бріджес («За будь-яку ціну»);

• Дев Патель («Лев»);

• Лукас Хеджес («Манчестер біля моря»);

• Майкл Шеннон («Нічні тварини»).

Акторка другого плану:

Віола Девіс («Паркани»);

• Ніколь Кідман («Лев»);

• Октавія Спенсер («Приховані фігури»);

• Мішель Вільямс («Манчестер біля моря»);

• Наомі Харріс («Місячне сяйво»).

Найкращий оригінальний сценарій:

Йоргос Лантімос, Ефтіміс Філіппоу – «Лобстер»;

Кеннетт Лонерган – «Манчестер біля моря»;

Майк Міллз – «Жінки ХХ століття»;

Демьєн Шазелл – «Ла Ла Ленд»;

Тейлор Шерідан – «За будь-яку ціну».

Найкращий адаптований сценарій:

Баррі Дженкінс, Тарелл Елвін МакКрейні – «Місячне сяйво»;

• Люк Дейвіс – «Лев»;

• Огаст Вілсон – «Паркани»;

• Ерік Хайссерер – «Прибуття»;

• Еллісон Шрьодер, Тед Мелфі – «Приховані фігури».

Найкращий оператор:

Джеймс Лакстон («Місячне сяйво»);

• Лінус Сандгрен («Ла Ла Ленд»);

• Родріго Пріето («Мовчання»);

• Грег Фрейзер («Лев»);

• Бредфорд Янг («Прибуття»).

Кращий художник-постановник:

«Прибуття»;

«Фантастичні звірі і де їх шукати»;

«Хай живе Цезар!»;

«Ла Ла Ленд»;

«Пасажири».

Візуальні ефекти:

«Доктор Стрендж»;

• «Бунтар один: Зоряні війни. Історії»;

• «Книга джунглів»;

• «Кубо. Легенда про самурая»;

• «Пасажири».

Найкращий монтаж:

«Ла Ла Ленд»;

• «Місячне сяйво»;

• «за будь-яку ціну»;

• «З міркувань совісті»;

• «Прибуття».

Монтаж звуку:

«Глибоководний горизонт»;

• «Ла Ла Ленд»;

• «З міркувань совісті»;

• «Прибуття»;

• «Диво на Гудзоні».

Зведення звуку (sound mixing):

«13 годин»;

• «Глибоководний горизонт»;

• «Бунтар один: Зоряні війни. Історії»;

• «Ла Ла Ленд»;

• «Прибуття».

Костюми:

«Джекі»

• «Ла Ла Ленд»

• «Шпигуни-союзники»

• «Фантастичні звірі і де їх шукати»

• «Флоренс Фостер Дженкінс»

Грим і зачіски:

«Друге життя Уве»;

• «Загін самогубців»;

• «Стартрек. Безкінечність».

Найкращий саундтрек:

Ніколас Брітелл («Місячне сяйво»);

• Міка Леві («Джекі»);

• Дастін О’Хеллоран, Хаушка («Лев»);

• Джастін Хьорвіц («Ла Ла Ленд»);

• Томас Ньюмен («Пасажири»).

Найкраща пісня:

Audition («Ла Ла Ленд»);

• Can’t Stop the Feeling («Тролі»);

• City of Stars («Ла Ла Ленд»);

• Empty Chair («Jim: James Foley Story»);

• How Far I’ll Go («Моана»).

Документальний фільм:

«13»;

• «Анімоване життя»;

• «Море у вогні»;

• «О.Джей: Зроблено в Америці»;

• «I Am Not Your Negro».

Анімаційний фільм:

«Зверополіс»;

«Червона черепаха»;

«Життя Кабачка»;

«Моана»;

«Кубо. Легенда про самурая».

Кращий короткометражний фільм:

«Внутрішні вороги»;

«Жінка іTGV»;

«Тихі ночі»;

«Співай»;

«Таймкод».

Кращий короткометражний документальний фільм:

«Білі шоломи»;

«Ватані: Моя батьківщина»;

«Скрипка Джо»;

«4,1 милі»;

«Крайнощі».

Кращий короткометражний анімаційний фільм:

«Сліпа Вайша»;

«Час у борг»;

«Грушовйй сидр і сигарети»;

«Перлина»;

«Пісочник».

Кращий фільм іноземною мовою:

«Друге життя Уве» – Швеція;

• «Моя земля» – Данія;

• «Комівояжер» – Іран;

• «Танна» – Австралія;

• «Тоні Ердманн» – Німеччина.

89-та церемонія нагородження премією «Оскар» відбудеться в ніч із 26 на 27 лютого 2017 року. Її ведучим призначено актора Джиммі Кіммела.