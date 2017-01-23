Садовий побоюється, що з приходом тепла через сміття у місті може розпочатися епідемія

Сьогодні, 23 січня, відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо критичної ситуації з ТПВ у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На ньому було вирішено звернутися до Уряду з тим, щоб унеможливити критичну ситуацію на полігоні, а також з проханням щодо забезпечення посиленого патрулювання на полігоні, щоб унеможливити будь-які провокації.

«Минулого тижня ми мали не одну робочу зустріч. Ми звернулися до обласної комісії з надзвичайних ситуацій, до Державної комісії з надзвичайних ситуацій з питанням невідкладного розгляду проблеми міста Львова на загальнообласному і державному рівні. На сьогоднішній день я не володію інформацією щодо скликання такої комісії ні в області, ні на рівні держави. Тому пропоную, щоб сьогодні повторно звернулися до обласної і Державної комісій, бо ситуація надзвичайно складна. Якщо буде потепління, ми можемо бути на межі дуже великої біди», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Водночас він додав, що слід звернутися до в.о. Міністра охорони здоров’я щодо епідеміологічної ситуації, яка може виникнути в місті.

«Також – звернення до державних органів влади щодо самого полігону твердих побутових відходів, на якому однозначно треба швидкими темпами продовжувати всі протиаварійні роботи, щоб не було біди», – зазначив Андрій Садовий.

«Ще 30 листопада Львівський міський голова звернувся до Прем’єр-міністра з листом про необхідність невідкладного проведення протиаварійних робіт на полігоні та з проханням про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету України. Зараз на полігоні рухається рухома частина і є загроза по дамбі. Відповідь була 21 грудня щодо надання узгодженої пропозиції. Ми в грудні місяці підтвердили, що готові співфінансувати на 50 відсотків виконання цих робіт. Це 24 мільйони від міста.

З потеплінням буде ще більша небезпека на рухомій частині тіла полігону. Є реальні загрози зсуву. Хотів би звернути на це окрему увагу. Так само просив би, щоби ці роботи було доручено проводити державній службі МНС України. Тому що якщо ці додаткові кошти підуть не через ці підрозділи, буде потреба робити корекцію проекту – це час. Далі потрібно буде проводити тендер на виконавця цих робіт і потрібно буде отримати згоду Малехівської ради про виділення додаткової ділянки для початку цих робіт.

А в надзвичайній ситуації підрозділи МНС можуть заходити і виконувати ці роботи. Я звертаю увагу, в нас до весни залишилось місяць – максимум півтора. Тому треба вчиняти невідкладні дії в цьому напрямку», – зауважив під час виступу в ході засідання міської комісії ТЕБ та НС директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергій Бабак.

Своєю чергою міський голова додав, що потрібно доручити Державній Службі надзвичайних ситуацій України спільно з львівським підрозділом здійснити всі необхідні заходи для унеможливлення критичної ситуації на полігоні.

Фото: Варта 1