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До Євро-2012 підрядник «нагрів руки» на 5 мільйонів на закупівлі крісел для «Олімпійського»

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Прокуратура повідомила про підозру підряднику, який під час Евро-2012 на закупівлі обладнання для НСК «Олімпійський» завдав державі майже 5 млн грн збитківПро це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Так, прокуратурою міста Києва в рамках розслідування резонансних кримінальних проваджень за фактами розкрадання державних коштів під час Евро-2012 повідомлено про підозру колишньому директору підприємства «Спецпостач» міжнародного благодійного фонду «Безпека країни».

Встановлено, що очолюване підозрюваним підприємство у 2011-2012 роках згідно з укладеними угодами займалося закупівлею та встановленням крісел для головної спортивної арени столиці. Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, під час проведення фінансових операцій директор товариства, використовуючи документи фіктивних підприємств, умисно ухилився від сплати до державного бюджету майже 5 млн грн. податків.

Дії підрядника кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України. За результатами розслідування слідчими прокуратури йому повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, за вказівкою Генерального прокурора України Юрія Луценка столичною прокуратурою поновлено та активізовано розслідування у кримінальних провадженнях за фактами розкрадання коштів під час проведення Євро-2012.

Фото: прокуратура Києва

 

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