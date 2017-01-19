«Львівелектротранс» пояснив, чому минулого тижня частина електротранспорту не виїхала на маршрути

Електротранспорт не в повній кількості виходить на маршрут через поганий технічний стан та пошкодження. Про це повідомляють в ЛКП «Львівелектротранс», передає Львівський портал.

Зокрема за минулий тиждень три нових трисекційних трамваї «Електрон» і два нових тролейбуси не вийшли на маршрут через пошкодження.

«Часті виходи з ладу електротранспорту найперше, пов’язані з поганим технічним станом. Трамваї і тролейбуси експлуатуються вже багато років, тому у багатьох з них критичний технічний стан через зношеність. Тому очікуємо на прийняття сесією Львівської міської ради проекту ухвали «Про внесення до статутного капіталу ЛКП «Львівелектротранс» п’яти тролейбусів». Це дозволить оновити транспортні засоби, які знаходяться в нас на балансі. Заплановано, що нові тролейбуси курсуватимуть по продовженому маршруту №9 до нового терміналу львівського аеропорту», – розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».

Однак, за минулий тиждень три нових трисекційних трамваї Електрон не вийшли на маршрут через поломки, які сталися в наслідок аварійних ситуацій. На сьогодні два вже працюють, один поки в ремонті. Також два нових тролейбуси не курсують через розбиті вікна. У ЛКП «Львівелектротранс» очікують на скло, щоб приступити до ліквідації пошкодження. Після чого тролейбуси виїдуть на маршрут.

За словами Михайла Сидоровича, директора ЛКП «Львівелектротранс», останнім часом траплялися аварійні ситуації, внаслідок яких, на жаль, були пошкоджені нові трамваї та тролейбуси. За цим фактом проводиться службове розслідування, оскільки є підозри, що до цього причетні самі працівники ЛКП. Після службового розслідування буде вирішено, чи варто звертатися до поліції чи до відповідальності будуть притягнуті працівники «Львівелектротрансу».