На Донеччині від обстрілу бойовиків загинула дівчина

До Красногорівки доставили труп дівчини, яка ймовірно загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками «ДНР» підконтрольної Україні території. Про це повідомив у неділю в Facebook начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін, пише УП.

«Сьогодні зранку військовими до Красногорівки був доставлений труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі “Красногорівка – Старомихайлівка», – написав він.

За словами Аброськіна, тіло вдалося вивезти тільки в неділю.

«На вигляд дівчині 25 років, її особистість встановлюється», – додав він.