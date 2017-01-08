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На Донеччині від обстрілу бойовиків загинула дівчина

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До Красногорівки доставили труп дівчини, яка ймовірно загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками «ДНР» підконтрольної Україні території. Про це повідомив у неділю в Facebook начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін, пише УП.

ілюстрація / REUTERS

«Сьогодні зранку військовими до Красногорівки був доставлений труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі “Красногорівка – Старомихайлівка», – написав він.

За словами Аброськіна, тіло вдалося вивезти тільки в неділю.

«На вигляд дівчині 25 років, її особистість встановлюється», – додав він.

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