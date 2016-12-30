Держава заборгувала «Львівтеплоенерго» 81 мільйон за пільги і субсидії

Держава досі не погасила ЛМКП «Львівтеплоенерго» 81 млн грн за пільги і субсидії, нараховані мешканцям за послуги з теплопостачання, отримані у листопаді цього року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Значна частина наших споживачів отримують пільги і субсидії на послуги з теплопостачання. На сьогодні ЛМКП «Львівтеплоенерг» не погасили 81 млн. грн пільг і субсидій. Це велика сума, яка не дозволяє підприємству в повному обсязі розрахуватися за газ», – розповіли у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Фото: Galfinance