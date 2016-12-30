Бійцям у зону АТО привезли зі Львова Вифлеємський вогонь

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин разом з волонтерами відвідали бійців, які воюють на сході країни. Українським бійцям у зону АТО привезли Вифлеємський вогонь, автомобіль та речі для господарки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

«Це моя вже 24 поїздка до наших захисників на передову. Цього разу перед Рівзом ми привезли хлопцям Вифлеємський вогонь – символ миру та добра. Є добра традиція, аби у Різдвяний час полум’я з місця народження Ісуса горіло у кожній домівці, як символ єдності тепер воно палає і у наших захисників», – каже Олександр Ганущин.

Зокрема волонтери відвідали бійців з 24-ї механізованої бригади та з полку 4114 Нацгвардії.

Окрім цього, Олександр Ганущин зустрівся з головою Луганської облдержадміністрації -військово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом. Під час зустрічі обговорили майбутні обміни між вчителями та у сфері культури.

Назад волонтери повертаються не самі, а разом із солдатами, які їдуть додому у відпустку та на лікування.