У Раві-Руській прикордонники виявили 300 ящиків контрабандних сигарет, які були заховані у тирсі

На Львівщині прикордонники затримали 300 ящиків сигарет, які транспортували вантажівкою серед тирси. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держприкордонслужбі.

Сьогодні після опівночі прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили велику партію тютюнових виробів. Сигарети затримали в пункті пропуску «Рава-Руська» у вантажному автомобілі «МАН».

Під час поглибленого огляду транспортного засобу серед вантажу лісоматеріалів, у піддонах, правоохоронці знайшли приховані сигарети. В усіх 27 палетах серед пакунків із деревинною тирсою, які знаходились в авто, були обладнані тайники по 48 упаковок сигарет в кожному. Загалом із автомобіля та причепу дістали 291 ящик сигарет, а це – 145 500 пачок тютюнової контрабанди.

Варто зазначити, що це найбільша у цьому році партія контрабандних тютюнових виробів. Наразі триває підрахунок сигарет та подальший огляд автомобіля.

Фото: Держприкордонслужба