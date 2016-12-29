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У Львові п'яний водій віткаючи від патрульних потрапив у ДТП

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Сьогодні у Львові нетверезий водій проїхав на червоний сигнал світлофора, а тоді втікаючи від патрульних потрапив у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

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На вулиці Стрийській близько 3 години ночі інспектори помітили автомобіль Honda Civic, який проїхав на червоний сигнал світлофора. Водій не відреагував ні на червоні проблискові маячки, ні на звернення через гучномовець, а навпаки збільшив швидкість та почав втікати від екіпажу патрульних.

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Під час переслідування патрульні неодноразово повторювали вимоги. На вулиці Княгині Ольги він не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості, не впоравшись з керуванням в’їхав у дорожній знак 5.7.1 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом» та виїхав на трамвайну колію.

У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на пристрої драгер показала – 0,81 проміле. На водія винесли постанову за порушення ПДР та три протоколи: за скоєну ДТП, за не виконання вимог про зупинку та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Шановні водії, попереду зимові свята, святкуйте відповідально і не сідайте за кермо у нетверезому стані!

Фото: патрульна поліція Львова

Відео: Варта-1

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