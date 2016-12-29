У Львові п'яний водій віткаючи від патрульних потрапив у ДТП

Сьогодні у Львові нетверезий водій проїхав на червоний сигнал світлофора, а тоді втікаючи від патрульних потрапив у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

На вулиці Стрийській близько 3 години ночі інспектори помітили автомобіль Honda Civic, який проїхав на червоний сигнал світлофора. Водій не відреагував ні на червоні проблискові маячки, ні на звернення через гучномовець, а навпаки збільшив швидкість та почав втікати від екіпажу патрульних.

Під час переслідування патрульні неодноразово повторювали вимоги. На вулиці Княгині Ольги він не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості, не впоравшись з керуванням в’їхав у дорожній знак 5.7.1 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом» та виїхав на трамвайну колію.

У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на пристрої драгер показала – 0,81 проміле. На водія винесли постанову за порушення ПДР та три протоколи: за скоєну ДТП, за не виконання вимог про зупинку та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Шановні водії, попереду зимові свята, святкуйте відповідально і не сідайте за кермо у нетверезому стані!

Фото: патрульна поліція Львова

Відео: Варта-1