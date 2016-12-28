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Уряд затвердив розмір мінімальної стипендії

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Кабінет Міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,100 гривень із 2017 року, пише Інтерфакс.

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Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець зазначив, що підставою для формування рейтингу буде успішність студентів, хоча роль відіграватимуть й інші чинники.

За його словами, мінімальний розмір стипендії становитиме 1,100 гривень, підвищеної – 1,600 гривень Також для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій буде підвищено, зокрема, для вчителів математики, інформатики, природничих наук, деяких інженерних спеціальностей (гірнича та нафтогазова справа) – 1,400 гривень, а підвищена – 2,360 гривень.

В.Ковтунець також озвучив ідею, що в майбутньому в цій системі можна буде запровадити принцип позитивної дискримінації стосовно студентів з інвалідністю, щоб надавати їм додаткові бали для зайняття більш високих місць у рейтингу та збільшити їхні шанси на одержання академічних стипендій.

Рішення було ухвалено з умовою подальшого доопрацювання із зацікавленими відомствами.

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