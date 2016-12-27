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Львів’янам пропонують купити Різдвяну вечерю в обмін на ситі шлунки безхатьків

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Організація «Горіховий дім» пропонує львів’янам на святвечір доєднатись до благодійництва: повечеряти та нагодувати тим самим безхатьків.

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«Друзі, у нас є чудова пропозиція до Різдва! Ми допоможемо вам підготуватися до свят, водночас ви можете стати благодійником для тих, хто цього потребує найбільше. Ми зготуємо для Вас 12 пісних страв до Святвечора. Вартість вечері – 1500 грн. на 10 людей (мінімальне замовлення). За рахунок вашого 1 замовлення ми нагодуємо на Святвечір 10 безхатченків», – йдеться у повідомленні організації у Facebook.
Пропонується вам такий набір із 12 страв до Святвечора:
– Кутя (700 г)
– Вареники з картоплею (700 г)
– Вареники з капустою (700 г)
– Вушка (500 г)
– Борщ (2 л)
– Голубці з тертої картоплі (700 г)
– Маринований оселедець (300 г)
– Тушкована капуста (700 г)
– Квасоля (600 г)
– Грибна підлива (400 г)
– Медівник 1 кг
– Узвар (2 л)
У подарунок ви отримаєте нашу Корисну коробку з печивом та набором для рукоділля.
Контакти для замовлень: 067 204 64 64, 095 106 21 99, catering@walnut.house

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