На Львівщині нетверезий чоловік влаштував стрілянину із рушниці на вулиці. Врезультаті інциденту було поранено молодого чоловіка. Зловмисника затримали працівники Буського відділення поліції. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, у Буське відділення поліції 22 грудня о 23.00 надійшло повідомлення від чергового лікаря медицини катастроф про те, що до них з вогнепальним пораненням правого стегна доставлений 27-річний мешканець одного з сіл району.

Як встановили правоохоронці, у потерпілого з власної мисливської рушниці «Форт» стріляв його 40-річний односельчанин.

«Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяв рушницю, вийшов з нею на вулицю та здійснив кілька пострілів: один у повітря, один у колесо автомобіля ВАЗ -2102, що стояв на узбіччі, а ще одним пострілом влучив у ногу односельчанину», – розповів в.о. начальника Буського відділення поліції підполковник поліції Мар’ян Їжак.

За цим фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.

Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.