На прем'єрний рейс потяга Київ – Львів – Перемишль продано 76 квитків

На першу поїздку нового потяга «Інтерсіті» Київ – Львів – Перемишль було продано 76 квитків. Про це сьогодні, 23 грудня, під час запуску поїзда зі Львова повідомив в.о. штабу західного регіонального управління Держприкордонслужби України Руслан Краснопортко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, основна частина пасажирів – зі Львова.

«Продано 76 квитків з 565 місць. В основному пасажири – зі Львова», – зазначив Р. Краснопортко.

Варто додати, що більшість пасажирів прем’єрного потяга, який вже вирушив до Польщі, члени офіційної делегації.

Фото: Руслан Гуменюк та Катерина Родак