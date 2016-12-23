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На прем'єрний рейс потяга Київ – Львів – Перемишль продано 76 квитків

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На першу поїздку нового потяга «Інтерсіті» Київ – Львів – Перемишль було продано 76 квитків. Про це сьогодні, 23 грудня, під час запуску поїзда зі Львова повідомив в.о. штабу західного регіонального управління Держприкордонслужби України Руслан Краснопортко, передає кореспондент Львівського порталу.

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За його словами, основна частина пасажирів – зі Львова.

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«Продано 76 квитків з 565 місць. В основному пасажири – зі Львова», – зазначив Р. Краснопортко.

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Варто додати, що більшість пасажирів прем’єрного потяга, який вже вирушив до Польщі, члени офіційної делегації.

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Фото: Руслан Гуменюк та Катерина Родак

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