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За рік війни Росія завдала по Україні 5000 ракетних і 3500 авіаударів

Наталя Дуляба

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За рік із початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила по території України майже 5000 ракетних і 3500 авіаційних ударів, а також завдала приблизно 1100 ударів дронами. Про це під час брифінгу 23 лютого повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Зважаючи на таку інтенсивність ударів по території України, зокрема по її критичній інфраструктурі, Росії бракує високоточних ракет. Тому окупанти вдалися до застосування ударних дронів та ракет, які призначені для знищення кораблів, а не наземних цілей.

«Через початок високоточного ракетного голодування ворог вже вкотре використовує протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, так звані «вбивці авіаносців», для знищення житлових будинків українців», – сказав Олексій Громов.

Зауважимо, що саме такою ракетою росіяни влучили у житлову багатоповерхівку у Дніпрі  14 січня. Тоді загинули 46 людей, 80 дістали поранення.

Іранські ударні дрони типу Shahed окупаційні війська почали використовувати у вересні 2022 року саме про цивільних об’єктах на півдні України, а потім перейшли до атак по енергетичній інфраструктурі більшості регіонів.

За останніми даними української розвідки, станом на початок лютого рашисти застосували проти України вже близько 660 іранських дронів-камікадзе Shahed і незабаром отримають нову партію. Загалом Росія замовила у Тегерану 1750 таких безпілотників.

Снарядний голод, як казав керівник ГУР Кирило Буданов, у Росії почався восени 2022 року, а високоточних ракет – ще раніше.

Через брак високоточних ракет у Росії намагаються налагодити власне виробництво, однак воно не може надолужити втрати через відсутність іноземних чипів та інші труднощі. Тому російські окупанти почали брати паузи між атаками по Україні, аби накопичити необхідну кількість ракет, і використовують для обстрілів ракети, щойно зняті з конвеєра.

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