Росія незабаром отримає нову партію іранських дронів, - розвідка

Росія вже використала у війні проти України близько 660 іранських дронів-камікадзе Shahed і незабаром отримає нову партію безпілотників. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«В РФ реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-«шахедів». За контрактом передбачено 1 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, незабаром РФ матиме чергову партію поставки. Зараз розвідка уточнює кількість дронів. Раніше вони завозили дрони партіями 250-300 штук.

«Варто розуміти також, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обминання протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів. Масований рой дронів спрямований на те, щоби прорвати нашу систему ППО і влучити в об’єкти. А якщо запускати малу кількість – по 5 – 10 безпілотників – такого ефекту не буде. Тож вони намагаються саме великою кількістю забезпечити прорив нашої системи ППО – це підтверджують і наші Повітряні сили», – додали в ГУР.

Зазначимо, що перша партія іранських дронів, яку отримала Росія, нараховувала близько 400 ударних дронів. Потім в грудні Росія отримала другу партію із 250 безпілотників.

Додамо, що РФ та Іран мають намір збудувати на території Росії завод, на якому виготовлятимуть вдосконалені ударні безпілотники.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.