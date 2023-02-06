ОСТАННІ НОВИНИ

Росія незабаром отримає нову партію іранських дронів, - розвідка

Ольга Денисяка

|

Росія вже використала у війні проти України близько  660 іранських дронів-камікадзе Shahed і  незабаром отримає нову партію безпілотників. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«В РФ реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-«шахедів». За контрактом передбачено 1 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, незабаром РФ матиме чергову партію поставки. Зараз розвідка уточнює кількість дронів. Раніше вони завозили дрони партіями 250-300 штук. 

«Варто розуміти також, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обминання протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів. Масований рой дронів спрямований на те, щоби прорвати нашу систему ППО і влучити в об’єкти. А якщо запускати малу кількість – по 5 – 10 безпілотників – такого ефекту не буде. Тож вони намагаються саме великою кількістю забезпечити прорив нашої системи ППО – це підтверджують і наші Повітряні сили», – додали в ГУР.

Зазначимо, що перша партія іранських дронів, яку отримала Росія, нараховувала близько 400 ударних дронів. Потім в грудні Росія отримала другу партію із 250 безпілотників.

Додамо, що РФ та Іран мають намір збудувати на території Росії завод, на якому виготовлятимуть вдосконалені ударні безпілотники.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

всі статті
Львівський портал