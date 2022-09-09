У Росії залишилося менше 200 «Іскандерів», – розвідка

В Росії залишилося менше 200 «Іскандерів». Тому їх бережуть, а натомість випускають по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Як розповів представник розвідки Вадим Скібіцький, високоточні ракети «Іскандер» російські війська стали застосовувати значно рідше. Натомість перейшли на ракети комплексу С-300, які лежать на зберіганні вже 35-40 років і потребують утилізації. Таких застарілих боєприпасів у росії є близько 7000.

«Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію цих ракет, їх просто випускають по нашій території. Якщо порахувати, як росіяни їх використовують, то цих ракет їм вистачить ще на 3 роки», – підкреслив Скібіцький.

За підрахунками української розвідки, раніше Росія могла випускати в рік 150-180 ракет «Іскандер». Але тепер запаси бережуть, бо 70% комплектуючих, необхідних для вироблення однієї ракети, потрібно імпортувати з-за кордону. А через введені санкції проти РФ офіційно не робити неможливо.

Нагадаємо, наприкінці серпня українська розвідка повідомляла, що в Росії залишилося не більше 45% від запасів ракет, які були до початку війни. Зокрема, «Іскандерів» залишилося близько 20% від того, що було, також небагато залишилось й «Калібрів».

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні вже 3500 ракет. Лише кожен 20-й ракетний удар росії був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

Зі свого боку Сили протиповітряної оборони України тепер збивають до 70% російських ракет.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні Росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть саме на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

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