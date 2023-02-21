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Виступ Джо Байдена у Варшаві щодо роковин війни в Україні. Наживо

Наталя Дуляба

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У вівторок, 21 лютого, президент США Джозеф Байден виступає з промовою у Варшаві з нагоди перших роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джо Байден приїхав до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами союзників зі східного флангу й обговорити подальшу підтримку України.

Попередньо відомо, що президент США буде в Польщі ще й у середу, 22 лютого.

Напередодні 20 лютого президент США із неанонсованим візитом прибув до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці, потім вшанував пам’ять українців, які загинули у війні з російськими окупантами, а також відвідав Михайлівський Золотоверхий собор.

Під час поїздки в Україну США оголосили надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійшли, зокрема, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи і радари повітряного спостереження. Детальніше читайте тут.

Володимир Зеленський назвав перемовини із президентом США Джо Байденом у Києві змістовними та заявив, що їхні результати будуть відчутні на полі бою.

А сам Джо Байден стверджував, що через рік після вторгнення в Україну «загарбницька війна Путіна йде до провалу».

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Відео: Голос Америки

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