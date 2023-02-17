Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував реформування державного резерву, створеного у 1991 році після здобуття Україною незалежності. Про це він сказав 17 лютого на засіданні уряду.

«Той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався нащадком радянської системи. Тепер ми пропонуємо докорінно змінити підходи до його роботи», – анонсував глава уряду.

За його словами, державний резерв України планують розділити на окремо матеріальний й окремо мобілізаційний. Мобілізаційний резерв – це запаси, які дозволять швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлювати критичну транспортну інфраструктуру й енергосистему тощо.

«Формування резервів буде проходити за сферами: продовольча, медична, енергетична та технічна. Головна мета – зробити так, аби наша країна була в будь-який момент часу забезпечена всіма першочерговими речами», – пояснив Денис Шмигаль.

В уряді вже розробили законопроєкт «Про державні резерви». І як згодом уточнили у пресслужбі Кабінету Міністрів, його схвалили на засіданні 17 лютого.

Законопроєкт удосконалює та деталізує порядок проведення освіження матеріальних цінностей, посилює відповідальність за формування, зберігання, відпуск та інші дії з держрезервом.

Також законопроєкт «Про державні резерви»закріплює:

чітке визначення балансоутримувачів державного матеріального та мобілізаційного резервів; повноваження центральному органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері з перевірки наявності матеріальних цінностей держрезервів; поняття резервування, порядку та критеріїв відбору резервантів; можливість зберігання палива на території країн Європи.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Кабінет Міністрів визнав глибоку кризу системи державного резерву. З’ясувалось, що за останні 30 років нагромадились такі проблеми:

у запасах держрезерву немає необхідної кількості матеріальних цінностей, а ті, які є, можуть не відповідати стратегічним потребам держави;

неспроможність своєчасно оновити і поповнити матеріальні цінності держрезерву через недостатнє фінансування;

неефективне управління запасами матеріальних цінностей державного резерву;

наявність у державному резерві запасів матеріальних цінностей із простроченим терміном придатності;

складна та довготривала процедура розбронювання матеріальних цінностей державного резерву;

невідповідність нормативно-правової бази, що регулює засади функціонування державного резерву, сучасним реаліям.

Тому в уряді вирішили напрацювати Стратегію реформування системи державного матеріального резерву до 2025 року.

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