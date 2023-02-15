Біля Бахмута РФ втратила за добу понад 100 бійців, – Череватий

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що 15 лютого українські військові ліквідували в районі Бахмута щонайменше 119 окупантів, ще понад 160 росіян отримали поранення. Про це пише Інтерфакс.

Так, за даними Череватого, 15 лютого окупанти на Бахмутському напрямку здійснили 103 обстріли з різних видів озброєння. Там сталося 25 бойових зіткнень.

«Щодо Бахмута. Там тривають жорстокі бої. Ворог втрачає щодобово там багато військовослужбовців. 119 лише за цю добу було вбито та 163 поранено. 103 обстріли здійснив ворог на Бахмутському напрямку з різних видів озброєння, артилерії та РСЗВ», – розповів речник.

Він також наголосив, що в’їзд та виїзд до Бахмута наразі обмежений, але можливий. Журналісти, волонтери та інші люди можуть потрапити до міста, якщо це є службовою необхідністю. Інформацію про отримання допуску розміщено на сайті Донецької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, Бахмут ще з початку осені є однією з найгарячіших точок фронту. Російські окупанти місяцями штурмували це місто, однак не змогли його захопити, а лише зруйнували.

Не маючи успіхів із Бахмутом, взимку рашисти вирішили обійти це українське місто-фортецю і почали атакували Соледар. Тут теж тривали запеклі бої, але наприкінці січня в ЗСУ офіційно повідомили, що українські захисники відійшли з міста.

Тепер ворог знову повернувся до практики постійних штурмів Бахмута. Щоб посилити свій наступ цього разу, загони «вагнерівців» замінили російськими десантниками.

У розвідці Великої Британії заявили, що російські окупаційні війська мали невеликі успіхи у спробі оточити Бахмут, тож загалом ситуація тут для ЗСУ стає більш складною.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що станом на 15 лютого найскладніша бойова ситуація наразі на Бахмутському і Вугледарському напрямках, а Бахмут – це фортеця, яка допомагає Україні готуватися до деокупації.