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Бахмут – фортеця, яка допомагає Україні готуватися до деокупації, – Зеленський

Анастасія Диняк

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Президента Володимир Зеленський під час спільної з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пресконференції у Києві розповів, де наразі найскладніша бойова ситуація та що відбувається у Бахмуті. Про це пише Укрінформ.

Так, за даними Зеленського,  найскладніша бойова ситуація наразі на Бахмутському і Вугледарському напрямках.

«Фортеця (Бахмут – ред.) жива. Жива, маю на увазі, із живих людей, така жива стіна. Така дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але, з усім тим, люди міцні, захищаються міцно, стоять, розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалась до деокупації всіх територій», – наголосив президент.

Він додав, що українські бійці стоять міцно, виконують своє завдання і максимально знищують ворога.

Нагадаємо, Бахмут ще з початку осені є однією з найгарячіших точок фронту. Російські окупанти місяцями штурмували це місто, однак не змогли його захопити, а лише зруйнували.

Не маючи успіхів із Бахмутом, взимку рашисти вирішили обійти це українське місто-фортецю і почали атакували Соледар. Тут теж тривали запеклі бої, але наприкінці січня в ЗСУ офіційно повідомили, що українські захисники відійшли з міста.

Тепер ворог знову повернувся до практики постійних штурмів Бахмута. Щоб посилити свій наступ цього разу, загони «вагнерівців» замінили російськими десантниками.

У розвідці Великої Британії заявили, що російські окупаційні війська мали невеликі успіхи у спробі оточити Бахмут, тож загалом ситуація тут для ЗСУ стає більш складною.

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