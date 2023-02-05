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Ситуація у Бахмуті для ЗСУ стає все складнішою, – британська розвідка

Наталя Дуляба

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Протягом останнього тижня російські окупаційні війська мали невеликі успіхи у спробі оточити Бахмут, тож загалом ситуація тут для ЗСУ стає більш складною. Таку думку висловила британська розвідка у своєму огляді за 5 лютого.

У розвідці Великої Британії припускають, що через невеликі успіхи в спробі оточення Бахмута під загрозою прямого вогню російських військ опинилися траси M03 і H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників.

«Раніше цього тижня воєнізовані формування «Вагнера» швидше за все захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з ​​містом Сіверськ. Хоч численні альтернативні маршрути постачання залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим», – йдеться у зведенні.

Зі свого боку у Міноборони України заявили, що за останній тиждень російські окупанти кинули всі свої сили на оточення Бахмута і розгорнули великий наступ на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, Бахмут ще з початку осені є однією з найгарячіших точок фронту. Російські окупанти місяцями штурмували це місто, однак не змогли його захопити, а лише зруйнували.

Не маючи успіхів із Бахмутом, взимку рашисти вирішили обійти це українське місто-фортецю і почали атакували Соледар. Тут теж тривали запеклі бої, але наприкінці січня в ЗСУ офіційно повідомили, що українські захисники відійшли з міста.

Тепер ворог знову повернувся до практики постійних штурмів Бахмута. Щоб посилити свій наступ цього разу, загони «вагнерівців» замінили російськими десантниками.

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