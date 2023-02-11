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Україна отримала перші зенітні гармати від Литви

Анастасія Диняк

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До України прибула перша партія шведських зенітних гармат L-70 та боєприпасів до них від Литви. Про це повідомив міністр оборони країни Арвидас Анушаускас у Twitter.

«Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, надані Литвою, які допоможуть у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну», – написав Анушаускас.

Як повідомляв Львівський портал раніше, Україна отримає від Литви 36 зенітно-ракетних установок для боротьби з дронами-камікадзе. Міністр оборони Арвідас Анушаускас також зазначив, що навчання пройшли 15 українських інструкторів, тож тепер вони можуть працювати з новими зенітними комплексами.

Зауважимо, що надання Україні зенітних комплексів для боротьби з іранськими дронами анонсував і президент Литви Гітанас Науседа ще під час візиту до Львова 11 січня. Однак тоді він не уточняв ні типу систем чи приблизної кількості.

Окрім того, у середині січня Литва оголосила надання Україні нового пакету військової допомоги на 125 млн євро. Він включає два гелікоптери Мі-8, десятки зенітних гармат L-70 та боєприпаси.

Нещодавно стало відомо, що Вільнюс виділить Україні 700 тисяч євро допомоги.

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