Литва дасть Україні 36 ЗРК для знищення іранських дронів

Україна отримає 36 зенітно-ракетних установок для боротьби з дронами-камікадзе. Про це під час спільного брифінгу з міністром оборони Олексієм Резніковим заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише Укрінформ.

«Ми з міністром оборони Олексієм Резніковим обговорили подальшу допомогу ЗСУ, зокрема озброєння та навчання військових. Литва продовжить надавати всю можливу допомогу для перемоги України. Ми передаємо 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно боротися із дронами», – оголосив Арвідас Анушаускас.

Також він зазначив, що Латвія провела навчання 15 українських інструкторів, тож тепер вони можуть працювати з новими зенітними комплексами.

Зі свого боку Олексій Резніков наголосив, що навчання саме інструкторів є модернізацією підготовки українських військових.

«Це дає можливість нашим українським інструкторам надалі навчати роботі з новою зброєю більшу кількість екіпажів», – підкреслив Резніков.

Зауважимо, що надання Україні зенітних комплексів для боротьби з іранськими дронами анонсував і президент Литви Гітанас Науседа ще під час візиту до Львова 11 січня. Однак тоді він не уточняв ні типу систем чи приблизної кількості.

Як повідомляв Львівський портал, у середині січня Литва оголосила надання Україні нового пакету військової допомоги на 125 млн євро. Він включає два гелікоптери Мі-8, десятки зенітних гармат L-70 та боєприпаси.

Нещодавно стало відомо, що Вільнюс виділить Україні 700 тисяч євро допомоги.

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