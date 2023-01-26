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Вільнюс виділить Україні 700 тисяч євро допомоги

Андрій Котенський

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Мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс, під час святкування 700-ліття цього старовинного міста, заявив, що Україні буде виділено 700 тисяч Євро фінансової підтримки для боротьби із вторгнення терористочної Росії, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Вільнюс – це місто-побратим Львова. Цього тижня столиця Литви відзначила 700 день народження. Тоді ж і заявила про подарунок Україні у розмірі 700 тисяч євро допомоги.

«Вільнюс зустрів нас синьо-жовтими кольорами. Кажуть, наших прапорів тут більше, ніж литовських. Приїхав сюди, щоб привітати наше місто-побратим із 700-річчям від імені громади та подякувати за постійну підтримку з їх боку»,  – повідомив Андрій Садовий.

Окрім цього, під час візиту до Литви міський голова Львова зустрівся із  президентами Литви Далею Ґрибаускайте та Ґітанасом Науседою та мерами багатьох європейських міст. На зустрічах обговорили і розвиток екосистеми реабілітації UNBROKEN Ukraine у Львові.

Додамо, що цього року у Литві відбудеться наступний саміт НАТО.

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