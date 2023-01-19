Допомога від Литви: вертольоти Мі-8, гармати та боєприпаси

Литва оголосила про новий пакет військової допомоги України. Зокрема він включатиме гармати та вертольоти. Про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас у Twitter.

Так, за словами міністра, загальна вартість пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро.

«Сьогодні у мене є кілька хороших новин від Литви для України. Новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8», – написав він.