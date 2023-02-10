Захисники показали, як знищили ворожу ракету з ПЗРК

10 лютого під час чергового масованого обстрілу українські військові збили російську ракету на півдні країни з ПЗРК. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування “Південь” під час сьогоднішнього (10 лютого – ред.) ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни», – йдеться у повідомленні.