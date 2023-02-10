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Захисники показали, як знищили ворожу ракету з ПЗРК

Анастасія Диняк

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10 лютого під час чергового масованого обстрілу українські військові збили російську ракету на півдні країни з ПЗРК. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування “Південь” під час сьогоднішнього (10 лютого – ред.) ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 10 лютого, Росія здійснила масову ракетку атаку на Україну.

Зокрема енергосистема України зазнала 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Дефіцит в енергосистемі – значний. Найскладніша ситуація наразі у трьох областях.

На Львівщині працювала ППО. Вдалося збити 9 ракет.

Одна із ракет впала біля зупинки громадського транспорту і не розірвалася. У області можуть бути перебої в електропостачанні.

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