Над Львівщиною збили 9 російських ракет. Є влучання

Сьогодні вранці Україна пережила 14-ту масовану ракетну атаку poсійських окупантів по енергосистемі. Воїни ПвК «Захід», які стережуть небо на заході нашої держави, збили 12 ракет. Із них 9 – над Львівщиною. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Попри роботу ППО на Львівщини, на жаль, є влучання в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

«Ворог поцілив в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці. Через це, а також через ситуацію в інших областях, на Львівщині можливі перебої з електропостачанням», – повідомив Максим Козицький.

Він також згадав, що одна із ракет впала у Золочівському районі, поруч із автобусною зупинкою, та не розірвалася.

«У Золочівському районі ракета окупантів впала за 4 метри від автобусної зупинки. Не вибухнула. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. Прошу водіїв оминати цю ділянку», – повідомив Максим Козицький.

Ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі.

«Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі.За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих у жодному з цих випадків нема. На місцях працюють пожежники, енергетики, правоохоронці. Дякую всім за оперативність – повідомив Голова Львівської ОВА.

Як відомо, 10 лютого, терористична Росія здійснила масову ракетку атаку на Україну.

На Львівщині працювала ППО. Одна із ракет впала біля зупинки громадського транспорту і не розірвалася.

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