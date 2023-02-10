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«Укренерго» скасувало виміри реального споживання електрики через атаку РФ

Анастасія Диняк

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Унаслідок російського масованого обстрілу 10 лютого «Укренерго» відклало перевірку реального споживання електрики в областях, тому раніше оприлюднені графіки недійсні. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 8 лютого по всій Україні були змінені ліміти споживання. По кожній області в один із днів протягом двох тижнів мали скасувати обмеження, а в інші дні діяли зміни у звичних графіках відключень. Енергетики планували виміряти фактичне споживання в кожній області.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 10 лютого, Росія здійснила масову ракетку атаку на Україну.

Енергосистема України зазнала 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Дефіцит в енергосистемі – значний. Найскладніша ситуація наразі у трьох областях.

На Львівщині працювала ППО. Одна із ракет впала біля зупинки громадського транспорту і не розірвалася. У області можуть бути перебої в електропостачанні.

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