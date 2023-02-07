До 20 лютого в областях не будуть вимикати світло. Графік для Львівщини

Із 8 лютого енергетики почнуть перевіряти реальне споживання електрики у кожній області, тому почергово у регіонах не вимикатимуть світло на один день. Львівщину не будуть знеструмлювати 20 лютого. Про це Львівському порталу повідомили в «Укренерго».

Так, починаючи з 8 лютого по всій Україні будуть змінені ліміти споживання. По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень.

«Це необхідно, щоб виміряти фактичне споживання в кожній області», – кажуть енергетики.

При відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік для областей такий:

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого: Волинська, Київська області;

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська області.

Але якщо будуть повторні масовані ракетні обстріли РФ по енергетичній інфраструктурі та руйнування, то проведення вимірів реального споживання електроенергії областей перенесуть до стабілізації ситуації.

Яким чином будуть вимірювати реальне споживання електроенергії?

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Але оскільки в енергосистемі є дефіцит потужності, у областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені. Більш конкретну інформацію нададуть обленерго в своєму регіоні.

Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірювань.

Для чого потрібні такі дослідження?

Дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область при нормальній роботі енергосистеми. Тобто буде зрозуміло, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до світла.

Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановленні лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.

На що вплинуть результати вимірів?

Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять «Укренерго» скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.