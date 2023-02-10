ОСТАННІ НОВИНИ

Генштаб: РФ випустила по Україні понад 100 ракет

Анастасія Диняк

|

10 лютого під час масованого обстрілу Росія випустила по Україні понад 100 ракет, 61 ракету вдалося знищити. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками.

Окрім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, 2 з яких – із застосуванням безпілотників типу «Шахед-136». Зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, 10 лютого Росія здійснила масову ракетку атаку на Україну. Раніше зазначалося, що українські військові збили 61 із 71 крилатої ракети, запущеної по Україні.

На Львівщині працювала ППО. Вдалося збити 9 ракет.

Одна із ракет впала біля зупинки громадського транспорту і не розірвалася. У області можуть бути перебої в електропостачанні.

Зокрема енергосистема України зазнала 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Дефіцит в енергосистемі – значний. Найскладніша ситуація наразі у трьох областях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

всі статті
Львівський портал