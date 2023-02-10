Генштаб: РФ випустила по Україні понад 100 ракет

10 лютого під час масованого обстрілу Росія випустила по Україні понад 100 ракет, 61 ракету вдалося знищити. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками.

Окрім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, 2 з яких – із застосуванням безпілотників типу «Шахед-136». Зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, 10 лютого Росія здійснила масову ракетку атаку на Україну. Раніше зазначалося, що українські військові збили 61 із 71 крилатої ракети, запущеної по Україні.

На Львівщині працювала ППО. Вдалося збити 9 ракет.

Одна із ракет впала біля зупинки громадського транспорту і не розірвалася. У області можуть бути перебої в електропостачанні.

Зокрема енергосистема України зазнала 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Дефіцит в енергосистемі – значний. Найскладніша ситуація наразі у трьох областях.