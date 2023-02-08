Президент призначив нових очільників трьох ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення очільників обласних військових адміністрацій Херсонщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Про це йдеться на сайті президента.

Так, Дніпропетровську ОВА очолив Сергій Лисак. Головою Запорізької ОВА став Юрій Малашко, Херсонської – Олександр Прокудін.

Раніше їх призначення підтримав Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, із кінця січня п’ять областей не мають керівників: Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська та Херсонська. Усіх їх звільнив президент Володимир Зеленський.

Згодом президент заявив, що головами обласних адміністрацій, особливо у прикордонних із РФ та прифронтових, мають бути люди з воєнним досвідом.

Колишній голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба став заступником керівника Офісу президента замість Кирила Тимошенка, який написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження, відкритого після журналістського розслідування про його близьку подругу. Її компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.