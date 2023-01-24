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У Єрмака новий заступник, замість Тимошенка

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Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду заступника керівника Офісу президента Олексія Кулебу, який займав пост глави Київської ОДА. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Як відомо, вранці 24 січня Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з посади аступника голови Офісу президента.

Раніше Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади та оприлюднив фото з заявою.

Наприкінці жовтня 2022 року Кирило Тимошенко потрапив у скандал, коли зясувалося, що він використовує в якості службового автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

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