Зеленський розповів, кого бачить на місці звільнених голів ОВА

Головами обласних адміністрацій, особливо у прикордонних із РФ та прифронтових, мають бути люди з воєнним досвідом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 6 лютого.

«Посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів, особливо прикордонних та прифронтових, призначаємо керівників із воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати», – сказав глава держави.

За словами Зеленського, воєнний досвід, який здобувають українці, будуть поєднувати «з конкретною управлінською роботою» на посадах не лише у місцевій, а й у центральній владі.

Зазначимо, із кінця січня п’ять областей не мають керівників: Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська та Херсонська. Усіх їх звільнив президент Володимир Зеленський.

Колишній голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба став заступником керівника Офісу президента замість Кирила Тимошенка, який написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження, відкритого після журналістського розслідування про його близьку подругу. Її компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Хто тепер очолить Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Херсонську й Київську ОВА, наразі не відомо. Відповідних призначень президента ще немає.

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