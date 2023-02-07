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Кабмін погодив призначення очільників трьох ОВА

Анастасія Диняк

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Кабінет міністрів України підтримав призначення трьох нових очільників обласних військових адміністрацій. Про це повідомив предcтавник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Так, головою Дніпропетровської ОВА стане Сергій Лисак. Запорізьку військову адміністрацію очолить Юрій Малашко, Херсонську – Олександр Прокудін.

Окрім того, заступниками Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України призначили Олександра Бутенка та Сергія Деркача.

Нагадаємо, із кінця січня п’ять областей не мають керівників: Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська та Херсонська. Усіх їх звільнив президент Володимир Зеленський.

Згодом президент заявив, що головами обласних адміністрацій, особливо у прикордонних із РФ та прифронтових, мають бути люди з воєнним досвідом.

Колишній голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба став заступником керівника Офісу президента замість Кирила Тимошенка, який написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження, відкритого після журналістського розслідування про його близьку подругу. Її компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

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