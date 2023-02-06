Як змінюються дати церковних свят за новим календарем

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на Новоюліанський календар із збереженням чинної Пасхалії. Як зміняться великі церковні свята за новим календарем повідомляє Львівський портал.

Водночас Рим і Константинополь ведуть перемовини щодо спільної оновленої Пасхалії. Відповідне рішення можуть прийняти у 2025 році і тоді християни всього світу відзначатимуть Пасху разом в один день. Наразі зберігаються перехідні дати Великодніх свят, що пов’язані зі святкуванням християнської Пасхи. Це, зокрема:

9 квітня 2023 року – Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя) – за тиждень до Пасхи.

16 квітня 2023 року – Пасха.

25 травня 2023 року – Вознесіння Господнє – 40-й день після Пасхи.

4 червня 2023 року – Зіслання Святого Духа (Зелені свята) – 50-й день після Пасхи.

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці – замість 21 вересня.

14 вересня – Воздвиження Чесного Хреста – замість 27 вересня.

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці (Покрови) – замість 14 жовтня.

8 листопада – Архистратига Михаїла – замість 21 листопада.

21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці – замість 4 грудня.

30 листопада – Андрія Первозванного – замість 13 грудня.

6 грудня – Миколая Чудотворця – замість 19 грудня.

9 грудня – Непорочне зачаття святої Богоматері Анни – замість 22 грудня.

24 грудня – Надвечір’я Різдва Христового (Святвечір) – замість 6 січня.

25 грудня – Різдво Христове – замість 7 січня.

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці (Марії) – замість 8 січня.

31 грудня – Щедрий вечір (Маланки) – замість 13 січня.

1 січня – Обрізання Господнє, Василія – замість 14 січня.

5 січня – Надвечір’я Богоявлення (Другий Святвечір) – замість 18 січня.

6 січня – Богоявлення, Водохреща – замість 19 січня.

12 січня – Мучениці Тетяни – замість 25 січня.

30 січня – Трьох святих Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого – замість 12 лютого.

2 лютого – Стрітення Господнє – замість 15 лютого.

25 березня – Благовіщення Діви Марії – замість 7 квітня.

23 квітня – Юрія Переможця – замість 6 травня.

24 червня – Різдво Івана Хрестителя – замість 7 липня.

29 червня – Апостолів Петра та Павла – замість 12 липня.

20 липня – Пророка Іллі – замість 2 серпня.

6 серпня – Преображення Господнє (Спаса) – замість 19 серпня.

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці – замість 28 серпня.

Нагадаємо, в Україні вже кілька років поспіль активно обговорюють перехід на Григоріанський календар і святкування Різдва з усім світом 25 грудня.

І УГКЦ, і ПЦУ не висловлювались категорично проти, втім в обох церквах говорили про те, що цей процес є тривалим, адже йдеться не лише про одну дату відзначення Різдва, а про повноцінну календарну реформу.

Наприкінці 2022 року глави УГКЦ та ПЦУ домовилися створити спеціальну робочу групу, яка має всебічно вивчити питання переходу українських церков на Григоріанський чи Новоюліанський календар.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні стрімко побільшала підтримка переходу на Григоріанський календар. Згідно з останнім великим соцопитуванням, проведеним у цьогоріч листопаді, за святкування Різдва 25 грудня висловились 44% громадян, тоді як минулого року цей показник становив 25%.

Наприкінці минулого року у «Дії» запустили нове опитування щодо святкування Різдва в Україні. За його результатами майже 60% висловились за 25 грудня.

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