У межах військової допомоги Іспанія передасть Україні 20 бронетранспортерів M113. Про це пише Europa Press.

Так, очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес заявила, що Україна отримає БТР, які відправлять вже в понеділок, 6 лютого. Зокрема, Іспанія надасть близько двадцяти броньованих машин М-113, відомих як Transporte Oruga Acorazados (TOA).

Як стало відомо раніше, Іспанія передасть Україні кілька бойових танків Leopard 2A4.

«Компанія Santa Bárbara вже працює над ремонтом і відновленням півдюжини бойових танків Leopard 2A4. Це транспортні засоби, які зберігалися в Касетасі, Сарагоса, більше десяти років після того, як їх віддали в експлуатацію», – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що у першій хвилі допомоги Україна отримає від партнерів 120-140 сучасних західних танків.

Нагадаємо, після тривалих дискусій Німеччина 25 січня таки ухвалив рішення про надання Збройним Силам України 14 танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам. Перші танки мають надійти через три місяці, тобто в квітні.

Польща заявила, що крім 14 танків Leopard 2 дасть ЗСУ ще 60 танків PT-91 Twardy. Як попередньо відомо, загалом західні країни мають передати Україні 321 танк.

25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams, однак їхнє надання можливе не раніше кінця 2023 року.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський каже, що для війни з Росією ЗСУ потрібно додатково від 300 до 500 танків.

Коментуючи зрушення щодо постачання танків Україні, в Євросоюзі кажуть, що це є відповіддю на ескалацію з боку РФ.