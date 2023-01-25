Перші танки Leopard надійдуть Україні за три місяці

Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки «Leopard» приблизно через три місяці. Про це, як пише Європейська правда, повідомляє Tagesschau.

Бундесвер «дуже швидко»почне навчання українських солдатів роботі на танку і уточнення маршрутів поставок, заявив політик СДПН після засідання комітету з питань оборони Бундестагу в Берліні.

Пісторіус назвав рішення про постачання основних бойових танків «історичним, оскільки воно було скоординоване на міжнародному рівні, а також тому, що це сталося у вкрай вибухонебезпечній ситуації в Україні».

«В якості першого кроку Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу, щоб мати можливість разом з партнерами доставити перший батальйон в Україну. На другому етапі зі старих танків Leopard має бути сформований другий батальйон. Це займе трохи більше часу», – сказав Пісторіус.

Пісторіус анонсував подальші дискусії з партнерами щодо запланованих поставок. Він зокрема назвав Польщу, Канаду, Іспанію та Португалію.

Він також повідомив про перспективу переговорів з виробниками озброєнь про більш швидке поповнення».

«Це буде викликом на найближчі кілька років», – додав він.

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