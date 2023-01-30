Рішення про танки для України є відповіддю на ескалацію з боку росії – речник ЄС

ЄС підтримав рішення надати танки Україні у відповідь на ескалацію з боку російської федерації і продовжуватиме допомагати Україні в реалізації її права на самооборону. Про це заявив речник ЄС Пітер Стано на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Рішення про поставку танків в Україну зумовлене рішучістю ЄС допомогти Україні оборонятися на тлі підвищення рівня ескалації з боку росії. Тобто, це відповідь на ескалацію з боку росії, яка вже близько року здійснює злочинне та невиправдане вторгнення в Україну, вбиває мирне населення, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю», – зауважив Стано.

Він наголосив, що кремль намагається перетворити на зброю енергію, продовольство, щоб зламати Україну.

«Оскільки росія не припиняє своєї злочинної агресії, Європейський Союз має допомогти Україні у самообороні. Тому що Україна захищає свої території і народ від агресії, яка спрямована на знищення країни та нації, як про це заявляв сам путін. Таким чином, наші дії не спрямовані на ескалацію. Це відповідь на російську ескалацію, на атаки та кровопролиття, які росія розв’язала проти цивільних цілей та мирного населення в Україні», – наголосив речник ЄС.

Водночас він нагадав, що ЄС був залучений до пошуку мирного врегулювання задовго до початку повномасштабного російського вторгнення.

«Майже за рік до цього (російського вторгнення – ред.) ЄС пропонував російській стороні обговорити наявні, можливі або реальні занепокоєння росії щодо безпекової ситуації… Ми завжди готові підтримати будь-які змістовні мирні зусилля. У цьому контексті ми тісно координуємо зусилля з нашими партнерами, включаючи Сполучені Штати та інших членів міжнародного співтовариства. Тому що головна мета, вкрай нагальна, — щоб мир повернувся в Україну якнайшвидше», – підкреслив Стано.

Він висловив жаль, що всі мирні ініціативи ЄС досі ігнорувалися кремлем, і москва продовжує відкидати будь-які мирні ініціативи та спроби обговорити шляхи швидкого завершення конфлікту за столом переговорів. Тож Європейський Союз буде продовжувати послідовно допомагати Україні, наголосив речник.

Нагадаємо, після тривалих дискусій Німеччина 25 січня таки ухвалив рішенняпро надання Збройним Силам України 14 танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Відомо, що перші танки мають надійти через три місяці, тобто в квітні.

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