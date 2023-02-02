Білорусь оголосила про завершення спільних з РФ навчань

Міністерство оборони Білорусі оголосило про завершення спільних із Росією навчань. Про це міністерство повідомило в Телеграмі.

«Спільне авіаційно-тактичне вчення збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації завершено. Продемонстровано високу злагодженість у роботі штабів, а також впевнені спільні дії білоруських та російських льотчиків», – заявило Міноборони Білорусі.

Нагадаємо, 16 січня в Білорусі поблизу українського кордону розпочалось спільні з росіянами військові авіанавчання. В українському Генштабі тоді казали, що, прикриваючись цим, ворог посилив свою авіацію.

Напередодні цих навчань у Білорусі командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв говорив, що безпосередньої загрози вторгнення ворожих військ із боку Білорусі немає. Однак українські військові готуються до розвитку будь-яких подій і почали посилювати оборонні можливості на півночі країни

Росія тривалий час перекидає свої війська на територію Білорусі, туди регулярно прибувають ешелони з технікою. Незважаючи на це, у британській розвідці кажуть, що Білорусь не несе реальної загрози для України.

У Пентагоні стверджують, що не бачать ознак того, що Білорусь збирається вступити у війну проти України, а обмежиться лише спільними навчаннями з Росією.

У Генштабі ЗСУ відзначають, що техніка, яку РФ перекидає до Білорусі, є застарілою.

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