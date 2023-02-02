ОСТАННІ НОВИНИ

Білорусь оголосила про завершення спільних з РФ навчань

Ольга Денисяка

|

Міністерство оборони Білорусі оголосило про завершення спільних із Росією навчань. Про це міністерство повідомило в Телеграмі.

«Спільне авіаційно-тактичне вчення збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації завершено. Продемонстровано високу злагодженість у роботі штабів, а також впевнені спільні дії білоруських та російських льотчиків», – заявило Міноборони Білорусі.

Нагадаємо, 16 січня в Білорусі поблизу українського кордону розпочалось спільні з росіянами військові авіанавчання. В українському Генштабі тоді казали, що, прикриваючись цим, ворог посилив свою авіацію.

Напередодні цих навчань у Білорусі командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв говорив, що безпосередньої загрози вторгнення ворожих військ із боку Білорусі немає. Однак українські військові готуються до розвитку будь-яких подій і почали посилювати оборонні можливості на півночі країни

Росія тривалий час перекидає свої війська на територію Білорусі, туди регулярно прибувають ешелони з технікою. Незважаючи на це, у британській розвідці кажуть, що Білорусь не несе реальної загрози для України.

У Пентагоні стверджують, що не бачать ознак того, що Білорусь збирається вступити у війну проти України, а обмежиться лише спільними навчаннями з Росією.

У Генштабі ЗСУ відзначають, що техніка, яку РФ перекидає до Білорусі, є застарілою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

всі статті
Львівський портал