Прикриваючись навчаннями у Білорусі, ворог посилив свою авіацію, – Генштаб

На 327 добу російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на фронті та цивільну інфраструктуру. На території Білорусі стартували військові навчання з РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 січня.

Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим 16 січня поблизу українського кордону розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів ЗС Республіки Білорусь та Росії, які входять до регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн.

«Таким чином під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі», – кажуть у Генштабі.

На згаданих напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них – Ветеринарне, Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки і Тополі Харківської області та Середина Буда, Попівка, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. Серед них були Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. Загалом йдеться про понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під вогонь рашистів потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та Херсон.

Відомо, що в Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства РФ, пропонують добровільно стати до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство. Також у Москві тиснуть на комерційні структури, аби ті фінансово підтримали російську армію, перерахувавши від 10 млн рублів.

«Разом із тим на полігон Кадамовський Ростовської області мають прибути підрозділи з мобілізованими задля підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні. В першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії “Вагнер” та загонів “Барс”, які постійно втрачають особовий склад в Україні», – додають у Генштабі.

За наявною інформацією, 15 січня у Новопскові Луганської області під час застосування окупантами комплексу С-300 одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи.

У населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Особливу увагу приділяють мобільним телефонам.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження окупантів, склад паливно-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

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