Зеленський анонсував нові звільнення

Президент України анонсував нові кадрові рішення. Про це заявив Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

За словами Володимира Зеленського, ті чиновники, які не відповідають вимогам суспільства не мають засиджуватися у кріслах.

«Зараз певне кадрове затишшя… Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах», – заявив Володимир Зеленський.

За його словами в Україні також завершується процес підготовки до саміту Україна – ЄС, який запланований на цей тиждень. І Україна очікує гарних новин.

«Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу», – сказав Володимир Зеленський.

Додамо, напередодні Міністерство оборони України назвало маніпулятивним розслідування ЗМІ про те, що відомство нібито закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах та обіцяє звернутися до СБУ за поширення журналістами неправдивих відомостей.

Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що Міністерство оборони України закупило продукти для військових частин, розташованих у далеких від лінії зіткнення областях, за цінами, удвічі-утричі вищими від роздрібних на ринку. Про це повідомило DT.ua, яке отримало у розпорядження відповідну угоду на 13,16 млрд грн, яку підписало Міністерство оборони з постачальником є ТОВ «Актив компані».

Невдовзі після цього заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для українських військових.

Окрім того, закупівельника Міноборони також звільнили через закупівельний скандал.

Після цього Резніков пообіцяв повернути громадський контроль над частиною закупівель Міноборони.

Окрім того у Міноборони розгорівся ще один скандал, виявилось, що за збройні контракти Міноборони України відповідає Олександр Лієв, який блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав «почути Крим», підтримував «референдум», а відтак і російську окупацію півострову.

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