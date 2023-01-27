Біатлоністка Анастасія Меркушина – чемпіонка Європи у спринті

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина тріумфувала у спринті на Чемпіонаті Європи з біатлону, який приймає швейцарський Ленцерхайд, повідомляє Львівський портал.

Перед першою стрільбою Анастасія підходила до рубежу із 21 часом та відставанням від лідера гонки шведки Тільди Йохансон у 14.5 сек. Втім ідеальна та швидка стрільба підняла українку на 4 позицію.

Перед стійкою Меркушина втратила дві позиції по дистанції та відстала від німкені Селіни Гротіан майже на 21 секунду. Але на стрільбі стоячи Анастасія оперативно закрила всі мішені і вирушила на заключне коло лідером із перевагою у 4.7 сек.

Боротьба за перемогу у гонці точилася до останніх метрів дистанції, але українка не віддала своєї «золотої» медалі перетнувши фініш із 0.5 сек. переваги над шведкою Тільдою Йоханссон, в пасиві якої була одна хиба. Досвідчена німкеня Ванеса Хінц, що також закрила всі мішені, фінішувала третьою із відставанням від переможниці на 1.8 сек.

Призерка індивідуальної гонки Юлія Джима допустила три хиби на рубежі і фінішувала лише 39-ю. У Анни Кривонос була одна хиба на нругій стрільбі і в підсумку 22 місце на фініші. Любов Кип’ячеченкова та Олена Білосюк не закрили по три мішені і в підсумку фінішували на 52 і 55 місці відповідно.

Нагадаємо, що це вже третя медаль для України в рамках відкритого Чемпіонату Європи. Ще дві нагороди в активі українських біатлоністів Юлії Джими та Антона Дудчека, що здобули срібні нагороди в індивідуальних гонках.

Цікаво, що молодша сестра Меркушиної – Олександра нещодавно тріумфувала у спринтерській гонці на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2023, а у індивідуальній гонці посіла третє місце.

Фото: biathlon.com.ua.

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